Będzie nowy most w Warszawie

Dodano: 25.05.2017 [15:34]

foto: Filip Błażejowski/Gazeta Polska

Jest to fragment liczącego w sumie 6,5 km odcinka drogi ekspresowej od węzła Przyczółkowa do węzła Wał Miedzeszyński. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestorem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.Jak poinformowała GDDKiA,Projekt budowy obwodnicy zakłada budowę m.in. drogi ekspresowej, mostu drogowego, przebudowę istniejącej sieci dróg publicznych i przejazdu kolejowego. Obejmuje również budowę urządzeń ochrony środowiska (ekranów akustycznych).Projektowany odcinek drogi ekspresowej będzie zrealizowany w województwie mazowieckim, na terenie m.st. Warszawy w dzielnicach Wilanów i Wawer. Południowa obwodnica Warszawy umożliwi połączenie dróg krajowych w kierunku Terespola, Lublina, Krakowa czy Wrocławia. To także połączenie Trasy Armii Krajowej z węzłem A2 Konotopa do Gdańska i Białegostoku.Inwestycja zakłada budowę mostu (dwa niezależne obiekty pod każdą z jezdni) oraz dwie pochylnie, zapewniające komunikację pomiędzy ścieżką rowerową zlokalizowaną na Wale Zawadowskim a ścieżką rowerową na moście.